Shakira superospite a Verissimo, le dolci parole su figli, mamma e papà: «Sono sola e sto bene». Ma glissa su Piqué

Shakira era l'ospite più attesa del pomeriggio di Verissimo. La popstar non era in studio ma in collegamento video con Silvia Toffanin alla quale ha raccontato il "viaggio" intrapreso dentro a se stessa per capire le sue emozioni e metterle in musica. È nato così il suo ultimo album intitolato "Las Mujeres Ya No Lloran", ovvero "Le donne non piangono più". Shakira ha parlato anche di uno dei brani presenti all'interno del cd: «Nella canzone “Ultima” dico che voglio stare sola e in questo momento è così, sto bene. Voglio solo occuparmi dei miei bambini e del mio lavoro, rivedere i miei fan in tour e stare bene con me stessa. Ritrovarmi».

L'intervista di Shakira

L'intervista di Shakira a Verissimo è cominciata con la presentazione del suo nuovo disco: «Sono molto felice di questo nuovo album perché è un progetto al quale ho lavorato per molti mesi e adesso che è uscito mi rendo conto che non rappresenta solo ma ma tante altre donne. Io parlo di diverse vicissitudini in questo cd e penso che ora, con la mia musica, io possa accompagnare anche altre persone. Scrivere questo album mi ha aiutato molto, la musica ha una funzione terapeutica ci permette di metabolizzare le emozioni, sono riuscita a trasformare il dolore in forza, la frustrazione in qualcosa di bello. Ecco perché dico che le mie lacrime sono diventate diamanti». «Queste canzoni mi hanno aiutato a superare tutto e il fatto che io mi sia ricostruita lo devo anche al mio pubblico perché mi ha sempre tenuta per mano.

La popstar ha raccontato: «Ho iniziato ad avvicinarmi alla musica e alla danza quando ero molto piccola e poi le due cose si sono combinate. Mia mamma è sempre stata una grande fonte di ispirazione e fiducia perché lei mi diceva che avrei potuto realizzare i miei sogni e diventare qualsiasi cosa che sognassi. Nei momenti difficili della mia vita, sono sempre ricorsa alle sue parole e a quell’iniezione di fiducia che mi ha insegnato lei. Mio papà è il mio migliore amico, il mio esempio per tante cose. Ha subìto un brutto incidente quando venne a Barcellona per starmi vicino. Ho dovuto affrontare tanti momenti dolorosi tutti insieme e la musica è stata la mia energia. Ora, sto molto meglio perché ho trovato il mio canale di espressione che mi permette di elaborare i miei sentimenti e le emozioni e penso che sia stato fondamentale trovare un modo per esorcizzare il dolore».

Shakira mamma

Infine, Shakira ha concluso la sua intervista parlando dei suoi figli Milan e Sasha: «Sono la cosa più importante della mia vita, sono la mia grande ispirazione. Sono una mamma chioccia e molto attenta, voglio sempre sapere cosa fanno ma sono anche una mamma professoressa o segretaria, anche autista e bodyguard. Con loro ho un rapporto molto sereno e sincero, parliamo tanto e ci diciamo tutto, non esistono bugie. Ai miei bambini auguro che siano felici e che credano in se stessi, che non abbiano mai paura di esprimersi. Che siano persone per bene».

