Shakira, stop alle lacrime per Pique: «È un bene non avere un marito se non fa altro che buttarti giù»

Shakira, ospite domenica 24 a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin, ha presentato il suo ultimo album intitolato "Las Mujeres Ya No Lloran" tradotto "Le donne non piangono più". All'interno della nuova raccolta di canzoni, la popstar colombiana parla di amore e fa ancora riferimento ad alcune bruciature del passato causate, soprattutto, dal tradimento dell'ormai ex compagno Gerard Pique. Tuttavia, nonostante il dolore vissuto, Shakira sembra essersi ripresa alla grande e, ora, vuole pensare solamente alla sua carriera e ai suoi bambini.

In una recente intervista rilasciata ad Apple Music 1, la cantante ha dichiarato: «In un certo senso è un bene non avere un marito perché era come se continuasse a buttarmi giù».

Nel nuovo disco, la popstar ha presentato anche il brano "Ultima" che fa riferimento proprio all'ex calciatore. Shakira, inoltre, sarà la super ospite internazionale della puntata della domenica di Verissimo che andrà in onda domani, 24 marzo, a partire dalle 16.30 su Canale 5. La popstar risponderà alle domande di Silvia Toffanin alla quale racconterà, appunto, il suo nuovo album e la sua rinascita dopo il dolore della separazione da Gerard Pique.

Il nuovo album di Shakira

Shakira è davvero molto felice di avere dato alla luce questo suo ultimo nuovo album che, al suo interno, contiene brani che raccontano i suoi momenti più bui e quelli in cui ha cominciato a rivedere la luce. La popstar ha presentato il disco con un breve post sul proprio profilo Instagram in cui ha scritto: «Scrivendo ogni canzone, ho ricostruito me stessa. Cantandole, le mie lacrime si sono trasformate in diamanti».

Una delle canzoni a cui Shakira è più legata è il brano "Ultima" che fa riferimento alla storia d'amore finita male con Gerard Pique.

L'intervista di Shakira

Shakira ha parlato del suo nuovo album anche in una recente intervista rilasciata a Billboard in cui ha detto: «Spero che sia l’ultima canzone che scriverò su queste cose e su di lui (Gerard Pique, ndr). Sentivo che c’era ancora qualcosa lì, bloccato nella mia gola e avevo bisogno di tirarlo fuori».

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Marzo 2024, 14:36

