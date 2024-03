Shakira rompe il silenzio su Piqué: «Per farlo giocare a calcio ho messo in pausa la mia carriera»

di Redazione web

Shakira e Gerard Piqué sono stati al centro del gossip internazionale per un periodo molto lungo. I riflettori – puntati su di loro a causa dei vari e presunti tradimenti dell'ex calciatore nei confronti della popstar – non si spengono. La loro separazione è arrivata quando la cantante ha scoperto la relazione che Piqué stava intrattenendo con la 25enne spagnola Clara Chia Martì. In una recente intervista, Shakira è tornata a parlare dell'ex compagno e padre dei suoi figli, Milan e Sasha.

Shakira su Piqué

Shakira e Piqué si sono lasciati a giugno 2022. La popstar, stando a quanto riportano fonti a lei vicine, avrebbe passato un periodo buio, così come canta lei stessa in "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53". La popstar, come riporta Page Six, è convinta di aver rinunciato alla sua carriera per il calciatore: «Per molto tempo ho messo in pausa la mia carriera per stare accanto a Gerard in modo che potesse giocare a calcio. Ho fatto molti sacrifici per amore», ha detto.

Dopo la separazione da Piqué, Shakira ha deciso di lasciare la Spagna (viveva a Barcellona con i figli) e di trasferirsi a Miami, Stati Uniti.

