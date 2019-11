Sergio Caputo presenta il nuovo singolo Amo il mio nuovo look

Venerdì 8 Novembre 2019, 10:47

Il ritorno diaffidato a un nuovo singolo. Un brano dal titolo beffardo, Amo il mio nuovo look, e dalle sonorità accattivanti, levigate, suadenti, nel suo caratteristico stile. «Siamo tutti figli delle stelle marine, di fiori del male, storie a lieto fine», canta sornione Caputo, citando in un colpo solo Alan Sorrenti e Charles Baudelaire. E sullo sfondo si staglia quel coretto soffuso «only you». Il cantore del Sabato italiano si mostra in buona forma. Con intatto gusto per il pop e per le atmosfere notturne e jazzate.