Sergio Cammariere, il nuovo disco con frecciatina ad Amadeus: «Disse che gli piaceva, ma poi non si è fatto sentire per Sanremo»

"Una sola giornata" è il nuovo album di Sergio Cammariere in uscita il 14 aprile per la Parco della Musica Records, l'etichetta discografica della Fondazione Musica per Roma. «Canzoni che conducono l'ascoltatore in un viaggio senza luogo e senza tempo, perché per definizione musica e poesia non conoscono confini», sottolinea Cammariere. «Perché il titolo "Una sola giornata"? - spiega il cantautore - Perché racconta un arco temporale durante l'esistenza nel quale tutto gli eventi della propria vita si possono racchiudere in una sola giornata».

La frecciatina a Amadeus

Ma il cantautore ha voluto anche scoccare una frecciatina al direttore artistico di Sanremo. «Amadeus ha ascoltato il mio disco e mi disse che gli piaceva, aveva selezionato due brani, ma poi non si è fatto più sentire. Io ho ritardato di un anno l'uscita del disco proprio perché aspettavo una chiamata per il Festival». «La canzone del mio disco preferita da Amadeus, che peró poi non è andata a Sanremo, si intitola 'Regina del mio mondo' - ha proseguito Cammariere - ed è uno dei due video di questo nuovo disco. L'altro brano in video è "Una sola giornata" che dà il titolo all'album».

Il remake di Mina

Cammariere ha confessato di adorare i momenti in cui da solo con il suo gatto compone musica. Una vena un po' melanconica che diventa musa ispiratrice per i suoi brani. A proposito di brani, anche Mina ha scelto di incidere nel nuovo disco una sua canzone, "Tutto quello che un uomo", uno dei capolavori più amati di Cammariere che nel 2003 gli è valso il terzo posto al Festival di Sanremo, il Premio della Critica e il Premio "Migliore Composizione Musicale", e che oggi conta oltre 10 milioni di visualizzazioni su Youtube. «Mina che canta una mia canzone è come ricevere un premio alla carriera», sottolinea il cantautore senza mezzi termini. «In questo album c'è swing, blues, ritmi latini, c'è il Mediterraneo. E c'è tutta la mia riconoscenza verso i grandi maestri: Bruno Lauzi, Sergio Bardotti, Sergio Endrigo, Gino Paoli, Lucio Dalla».

Pupi Avati

Cammariere ricorda anche la sua amicizia con Pupi Avati. «Ho sempre sognato di scrivere una colonna sonora per Pupi Avati. Un giorno ci siamo incontrati in via Margutta». Cammariere compone le musiche originali per il nuovo film di Avati "La quattordicesima domenica del tempo ordinario" in uscita a maggio, e scrive insieme al regista la canzone "La quattordicesima domenica" che nella pellicola viene interpretata con gli attori Gabriele Lavia e Lodo Guenzi. Inoltre, a marzo 2023, vanno in scena gli spettacoli "L'altra Teresa" con Moni Ovadia e "Teresa la ladra" di Dacia Marini con Mariangela D'Abbraccio - con musiche e canzoni originali scritte dal cantautore insieme alla stessa Maraini. E per il 17 giugno è fissato il concerto evento a Roma alla Casa del Jazz.

