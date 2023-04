Luigi Strangis, il nuovo singolo 'Adamo ed Eva': «Ora voglio mordere la vita, ma senza ansie»

di Rita Vecchio

Ci voleva Luigi Strangis per riportarci al peccato originale. Con la mela del desiderio in primo piano, il giovane cantautore pubblica "Adamo ed Eva". Il suono pop-rock accompagna il desiderio di lasciarsi sopraffare «dalle tentazioni giuste». La chiave, per il vincitore della passata edizione di Amici di Maria de Filippi, è il carpe diem: «Al contrario di quanto ho fatto io nella vita, dove non ho sempre colto l'attimo. Da piccolo non avevo tanto coraggio. Lo stesso talent l'ho provato solo quando mi sono sentito davvero pronto per affrontarlo».

L'intervista a Luigi Strangis

Una passione che inizia suonando la chitarra in cameretta («riproducendo a orecchio da YouTube Jimi Hendrix»), insieme a pianoforte, batteria, percussioni, contrabbasso. Adamo ed Eva, racconta, «non è una storia d'amore ma il desiderio costante di aversi. La tentazione supera l'amore, ci caschiamo, viviamo il momento, ed è giusto così».

A produrre il singolo, i produttori italo svizzeri Room9. Luigi Strangis, 22 anni, ad oggi conta 2 dischi d'oro, 50 milioni di stream. «Non ho ansia dei numeri e so che posso fare di più». Il dopo Amici ha significato l'inizio di un percorso intenso che è passato dal confronto con altri artisti e dalla ricerca musicale. L'Ep "Strangis", i primi concerti (compreso nella sua Lamezia Terme), il disco "Voglio la gonna", l'interpretazione delle canzoni italiane per il film "Il Talento di Mr. Crocodile" (nell'originale la voce è del canadese Shawn Mendes) e un brano mandato ad Amadeus per Sanremo (che non è stato scelto). «Adamo ed Eva è l'inizio di nuove cose», dice. E promette un duetto prima dell'estate. «Voglio mordere la vita e gustarmela. Lo voglio fare in controtendenza, a poco a poco, così ho il tempo pure di riflettere».

