Amici, Isobel contro Maddalena​ Svevi: «La sfida della sensualità». Ecco perché

Ad Amici c'è un guanto di sfida a prova di sensualità. A gareggiare stavolta saranno Isobel Fetiye Kinnear e Maddalena​ Svevi durante il quinto serale di Amici di Maria De Filippi. A scegliere loro due é Emanuel Lo, che chiama l’allieva ballerina modern Maddalena Svevi a contrapporsi alla pupilla della collega insegnante di ballo Alessandra Celentano, Isobel.

«Cara Isobel, con questo guanto voglio darti una seconda possibilità, dice Lo nella comunicazione, é il nuovo guanto sensualità». E subito passa a colpire l'avversaria Alessandra Celentano: «il primo guanto si é rivelato a effetto boomerang, perché Maddalena, ‘ballerina insignificante’, ha vinto e la tua maestra ha girato la frittata dicendo che Maddy é stata volgare» dice il prof.

La sfida

Alla base del guanto serale, quindi, c'é la volontà di Emanuel Lo di dare una lezione alla Celentano sulla vera essenza della sensualità, visto che la maestra ha definito Maddalena Svevi volgare. Emanuel infatti dice: «Per me contano i fatti e vi do la possibilità per riscattarvi- é in conclusione l’invito al suo guanto di sfida sulla sensualità agli sfidati- anche per comprendere meglio la differenza tra volgarità e sensualità».

Il web

Le reazioni al guanto sono diverse. La sfidante e la sfidata sono entusiaste all’idea di contrapporsi nella prova da Femme fatale prevista ad Amici 2023, sulle note di Earned It di The Weekend. E l’opinione dell’occhio pubblico, sulla pagina Instagram di Amici di Maria De Filippi, in aggiunta, si divide a metà tra chi, in vista del nuovo appuntamento TV serale, sostiene l’australiana Isobel e chi invece fa il tifo per la proposta di sensualità italiana di Maddalena Svevi.

