Sanremo Giovani, selezionati i 69 artisti che concorreranno per essere sul palco dell'Ariston. 14 provengono dal Lazio

Ascolto dopo ascolto “” comincia sempre più a prendere forma. Lunedì 12 novembre, infatti, nella storica sede di Rai Radio in Via Asiago a Roma, si terranno, presieduta dal direttore artistico, ha selezionato tra le 677 candidature totali. Tra i 69 artisti entra di diritto anche la vincitrice del Festival Voci Nuove Volti Nuovi Castrocaro Terme e Terra del Sole (edizione 2018).I 69 artisti e quelli provenienti da Area Sanremo (quest’ultimi saranno ascoltati in un sessione diversa, il 26 novembre) si contenderanno “a suon di musica” iper prendere parte alle due: il primo classificato di ogni singola serata salirà sul palco del Teatro Ariston per essere tra i protagonisti della, dal 5 al 9 febbraio 2019.La commissione musicale è capitanata dal direttore artistico Claudio Baglioni e composta da alcuni dei professionisti che realizzeranno la 69ᵃ edizione del Festival: Claudio Fasulo; Massimo Giuliano; Massimo Martelli; Duccio Forzano; Geoff Westley.La divisione dei 69 giovani vede 57 singoli (22 donne e 35 uomini) e 12 gruppi. La parte del leone spetta al Centro con 24 partecipanti, seguito dal Sud con 23 e il Nord con 22.Per il dettaglio geografico delle Regioni: Abruzzo 1; Calabria 3; Campania 5; Emilia Romagna 6; Lazio 14; Liguria 3; Lombardia 8; Marche 2; Molise 1; Piemonte 3; Puglia 7; Sicilia 6; Toscana 7; Umbria 1; Veneto 2.Ecco i 69 artisti scelti dalla Commissione musicale per le audizioni del 12 novembre:Albert - LibertàAndrea Vigentini - MagariAndrea Biagioni - Alba pienaArgento - MescolareBanda Rulli Frulli - L'imitazione del maleCannella - Nei miei ricordiChiara Scalisi - Voglio smettere di fare musicaCimini - Anime impazziteCiuffi Rossi - Ti dedico tuttoCobalto - FuorigiocoCordio - La nostra vitaCristiano Turrini - IrrazionaleDavid - PadreDiego Conti - 3 gradiEasy Funk - LobotomiaEgo - Sembrava facileEinar Ortiz - Centomila volteFabio De Vincente - Come nelle favoleFederica Abbate - FinalmenteFederico Angelucci - L'uomo che verràFederico Baroni - Non pensarciFilo Vals - OccasionaleFlo - Se moveFm 93 - Lara (Ho fatto un pezzo indie)Forlenzo - Non canto jazzFosco17 - DicembreFrances Alina - Forse mi vaGiacomo Eva - Errore bellissimoGiacomo Voli - Senza l'autotiunGiada D'Auria - Sola si sta beneGiulia Mutti - Almeno treIcaro - Vivo sopra un'astronave (A Mina)Jole - La turista e il gondoliere nelle sfere di vetro con neveLa Rua - Alla mia età si volaLa Zero - Nina è bravaLaura Ciriaco - L'inizioLe Larve - SempliceLe Ore - La mia felpa è come meLiberementi - Datemi spazioLibero - Anime a gasLilian More - AntieroiLoomy - CoriandoliLuce - Uguale a teMahmood - Gioventù bruciataMaria (Vincitore Festival di Castrocaro 2018) - L'amore non si cancellaMarte Marasco - Nella mia testaMaryam Tancredi - Con te dovunque al mondoMichele Merlo - Non mi manchi piùMiriam Masala - OpsMolla - 21 orizzontaleMorgan Ics - Io sono AlessandroNico Arezzo - GorillaNomercy Blake - Che noiaNyvinne - Io ti pensoOrler - Qualcosa di unicoRaphael - Figli delle lacrimeRasmo & Jsnow - Sotto le mie suoleRos - IncendioSamuel Pietrasanta - Deja vuSarah Dietrich - Per venirti a cercareSeba - Cuore bomba innescataSymo - Paura di amareTr3ntan9ve - Low costValentina Astolfi - A volteValentina Tioli - GiunglaVittorio Sisto - OltreWepro - Stop/ReplayYlenia Lucisano - Il destino delle cose inutiliZic - Torta