Armato di machete ferisce due persone

Venerdì 2 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La seconda puntata dei Live diha acceso gli animi della giuria, in particolare quello di: la vulcanica veterana del talent show trasmesso daha risposto a muso duro al frontman de Lo Stato Sociale. E la risposta è stata sentita chiaramente anche da casa, nonostante la Maionchi fosse distante dal microfono. L'episodio è arrivato alla fine della seconda puntata, quando si sono trovati a rischio eliminazione idi Lodo e Emanuele Bertelli, della squadra diA scatenare la reazione della giurata sarebbero state alcune frasi di Lodo in favore dei Red Brick Foundation, poi eliminati: secondo Guenzi infatti, il pubblico avrebbe dovuto salvare i ragazzi dall'eliminazione «perché, proveniendo da un percorso complesso, hanno trovato la maniera per stare aggrappati al loro principio di divertimento e di fare fino in fondo il c.... che a loro pare».Non la prende bene Mara Maionchi, che prende la parola in favore di Emanuele e poi se la prende con Lodo: «Trovo che il discorso che ha fatto l'esimio collega alla mia destra (Lodo Guenzi, ndr) se lo poteva tenere per lui». Il neo giudice chiede spiegazioni, chieste anche dal conduttore del programma, Alessandro Cattelan, cui la Maionchi risponde così: «L'inizio del discorso non mi è piaciuto, e se non te lo ricordi te, vuoi che te lo ricordi io?», cui il cantante di Una vita in vacanza chiede di si, «se ho detto qualcosa di grave, sì». La frase della discordia sarebbe l'incipit con cui il giurato ha cercato di difendere i Red Brick Foundation: «Cioé - chiede Lodo - il fatto che abbiano trovato il modo di stare vicini alla cosa che più a loro piace?». Dopo qualche altro scambio, Guenzi spiega e puntualizza: «Stavo parlando dei miei, e loro stasera hanno fatto una figata - spiega Lodo - e sono orgoglioso di come sono stati vicini a quello che loro amano in questo contesto». Qui la frase della Maionchi, che per concludere il dibattito si rivolge direttamente a Guenzi e gli dice «». La stessa Maionchi però si sarebbe spiegata e chiarita con il cantante, come la stessa ha dichiarato a Strafactor. Pace fatta, dunque?