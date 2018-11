Si sposa in ospedale prima di morire a 56 anni: era mamma di tre bambini

Michela, 19 anni, investita ad Halloween da un'auto pirata: «È gravissima, la sua vita appesa a un filo»

OSIMO - Sposa in ospedale il compagno per coronare l’amore della sua vita, mentre la vita che si stava spegnendo. Una storia commovente quella dell’osimana Teresa Loiodice, morta a 56 anni. Prima che la malattia entrasse come una furia distruttrice nella sua esistenza, faceva la funzionaria della Corte dei Conti di Ancona.Teresa aveva la mente attenta al lavoro, e il cuore puntato sulla famiglia. Adorava i suoi tre figli, e l’uomo che glieli ha dati, e che le ha regalato la prima ragione per cui valeva la pena affrontare ogni giorno, anche quelli durissimi della lotta senza scampo al male. C’era lui accanto quando si è dovuta arrendere, era al suo fianco qualche giorno fa all’ospedale, quando lo ha sposato, per sigillare un amore che niente potrà scalfire. Neppure la morte. Oggi alle 16,30 alla Misericordia di Osimo l'ultimo saluto.