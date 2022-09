Sangiovanni, le scuse per il concerto di Cremona saltato: «Soffro di fitte allo stomaco da un anno e mezzo»

I suoi tanti fan erano assiepati attorno al palco già da un po'. Il concerto di Cremona di Sangiovanni avrebbe dobuto iniziare alle 22:30, ma è saltato. L'annuncio è arrivato quando l'euforia per l'inizio dello show era già alle stelle: Sangiovanni non è salito sul palco per il suo ultimo concerto estivo.

Le scuse su Instagram

È successo ieri in piazza del Comune, a Cremona, a causa di un problema di salute del cantate amato dai giovani e non solo. Così Sangiovanni, ha voluto scusarsi con i suoi fan, tramite il suo profilo Instagram, pubblicando un video di scuse, volto anche a rassicurare i suoi follower. «Mi dispiace tantissimo per quello che è successo ieri sera - ha subito detto -. Purtroppo soffro di dolori e fitte allo stomaco da un anno e mezzo».

Il suo problema

«Ho fatto delle cure. In alcuni momenti ne ho sofferto di più, in altri di meno», ha spiegato il cantante del tormentone Malibù. «Non sono mai andato a farmi visitare: a volte magari pensi sia colpa di qualcosa che hai mangiato, dello stress, della stanchezza o dell’ansia. Ho sempre trascurato tutto questo per dedicare tutto me stesso al lavoro». Sangiovanni ha spiegato che, poco prima del concerto, quando era già pronto a salire sul palco, ha iniziato a sentirsi male, è tornato in camerino e ha cercato di riprendersi con l'aiuto dei paramedici. Le forti fitte allo stomaco, però, sono continuate, nonostante i parametri fossero nella norma. Per un po' ha aspettato sperando di riprendersi, ma alla fine ha deciso di non esibirsi.

La voglia di esibirsi

«Io sarei salito sul palco anche con il dolore - ha sottolineato più volte nel video - il problema è che avevo questa nausea molto forte: non riuscivo a muovermi perché più mi muovevo più avevo i conati. Non sarei riuscito a cantare. Non era bello salire sul palco per rischiare di dover scendere poco dopo, anche perché vi avevo già fatto già aspettare molto tempo. L’organizzazione e il mio team hanno deciso di rinviare il concerto a oggi stesso (lunedì 5 settembre) e questa è una bella notizia», ha aggiunto Sangiovanni scusandosi con coloro che si erano organizzati «spendendo soldi per spostamenti vari». «Mi sento in colpa per quello che è successo», ha concluso ringraziando per i messaggi i fan preoccupati per la sua salute, «Era l’ultima data del tour estivo, avremmo chiuso in bellezza. Nulla è perduto comunque. Ci vediamo stasera con il doppio dell’energia».

Le scuse a chi non potrà esserci

Sangiovanni, poi, nelle sue storie Instagram, ha rivolto il suo pensiero a coloro che questa sera non potranno partecipare all'ultima data del suo tour estivo. «Il concerto si farà stasera», racconta nelle storie aggiungendo di essere molto dispiaciuto per coloro che non potranno esserci. «Mi dispiace molto per chi ha comprato il biglietto e non potrà venire. Mi dispiace davvero molto - ripete più volte, un Sangiovanni davvero mortificato, che pubblica anche le istruzioni per chiedere il rimborso -. Però questa sera torniamo sul palco e torniamo con il doppio dell'energia», questa la sua promessa ai tanti fan che ieri erano rimasti delusi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Settembre 2022, 18:24

