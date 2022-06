Roma Summer hiits: confermati anche Tommaso Paradiso e Malika Ayane: «Tre serate di festa in musica»

Parterre sempre più ricco per il Summer Hits di Roma. Arrivano tra le star che calcheranno il palco, anche Tommaso Paradiso e di Malika Ayane. «La Capitale e, in particolare, piazza del Popolo, da oggi e fino a sabato saranno al centro del panorama musicale nazionale ed internazionale» ha dichiarato l’assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato.

«Insieme al sindaco Gualtieri abbiamo scelto di riportare a Roma la tradizione dei concerti gratuiti in piazza, per dare l’opportunità a tutti, residenti e turisti, di assistere ad uno spettacolo unico. Saranno tre serate di festa della musica. Un’occasione in più per i turisti di scegliere Roma e per i residenti di vivere la città sotto una nuova veste: più giovane, più partecipata, più viva».

In programma questa sera, a partire dalle ore 21.00, le esibizioni di Coez, Elisa, Elodie, Fabri Fibra e Maurizio Carucci, Lazza, Marracash, Sangiovanni. A condurre sul palco saranno Andrea Delogu e Stefano De Martino. In onda in prima serata su Rai Due nelle prossime settimane.

