Rihanna nella lista dei 'paperoni' inglesi: «Patrimonio da 528 milioni». Superati Elton John e Mick Jagger

entra nella lista dei 'paperoni' del Regno Unito per la prima volta. La cantante americana, che l'anno scorso si è trasferita a Londra, con una fortuna stimata di 468 milioni di sterline (pari a circa 528 milioni di euro) si è piazzata al terzo posto tra i musicisti britannici nella graduatoria del Sunday Times, superando mostri sacri come Elton John e Mick Jagger. A precederla - con una fortuna da 800 milioni di sterline - Andrew Lloyd Webber e Paul McCartney.La, può essere in gran parte attribuita alla sua collaborazione con il il gruppo francese LVMH, marchio di beni di lusso tra cui Louis Vuitton. La Fenty Beauty, di cui Rihanna ha una quota del 15%, ha un valore totale di 2,45 miliardi di sterline.