Johnny Depp difeso dalle sue ex: per Winona Ryder e Vanessa Paradis è un «non violento»

Johnny Depp violento? Le ex lo difendono. Winona Ryder e Vanessa Paradis, entrambe ex partner dell'attore dei Pirati dei Caraibi, hanno difeso Depp definendolo

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Maggio 2020, 11:05

«non violento», secondo i verbali del tribunale,La star di Hollywood ha fatto causa agli editori del tabloid The Sun per un articolo del 2018 che parlava di abusi da parte di Johnny Depp contro la ex moglie. Nell'articolo l'attore veniva definito «wife beater», letteralmente «picchiatore di moglie». Nel corso di un'audizione su Skype prima del processo in Alta Corte che si terrà a luglio, i legali di Depp hanno chiesto di includere le dichiarazioni delle due ex partner tra le prove del procedimento.