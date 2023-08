Rihanna mamma bis, nato il secondogenito: «Un altro maschietto, il nome inizia per R»

di Redazione web

Rihanna avrebbe dato alla luce il suo secondo figlio con ASAP Rocky pochi giorni fa. A svelarlo è una fonte molto vicina alla cantante e fondatrice del brand di beauty, Fenty Beauty, che ha raccontato alcuni dettagli rimasti ancora segreti. La cantante di "Only girls in the world" avrebbe dato alla luce il suo secondo bambino all'inizio di agosto, il 3, e il suo nome dovrebbe iniziare con la lettera R.

Andiamo a scoprire altri dettagli.

RiRi e ASAP genitori bis

Rihanna è divetata mamma bis e i fan non vedono l'ora di vedere il piccolo. Dopo il primo parto avvenuto solo 15 mesi fa, mamma RiRi e papà ASAP Rocky non hanno aspettato molto per regalare al piccolo RZA (nome del primogenito) un fratellino che è arrivato i primi giorni di agosto.

La seconda gravidanza è stata annunciata in modo iconico: durante la sua performance alla finale del Super Bowl americano. La cantante si è presentata con una tuta rossa unita e un pancione in bella vista.

Per adesso nessuno dei due ha confermato o smentito la notizia, ma i fan restano in attesa di scoprire il nome e a chi somiglia il piccolo arrivato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Agosto 2023, 09:56

