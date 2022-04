Rihanna, il compagno ASAP Rocky arrestato per una sparatoria a Los Angeles

Era appena atterrato all'Aeroporto di Los Angeles dal suo aereo privato di ritorno da una vacanza alle Barbados con la fidanzata Rihanna, incinta, quando la polizia lo ha tratto in arresto. Il rapper A$AP Rocky, alias Rakim Mayers, 33 anni, compagno della celebre star, è accusato di aver sparato ad un uomo nel novembre 2021.

La polizia ha accusato Mayers a causa della testimonianza di un uomo, che ha affermato di essere stato aggredito dal reapper. Il testimone ha raccontato che l'artista lo avrebbe fermato mentre passeggiava insieme ad altre persone a Los Angeles, vicino a Vista Del Mar e Selma Avenue e poi avrebbe esploso 4 colpi di pistola, di cui uno avrebbe sfiorato la mano sinistra della vittima.

Rihanna avvistata in aeroporto

Prima dell'arresto Rihanna era stata avvistata in un aeroporto delle Barbados venerdì dove aveva incontrato Mayers e la sua famiglia. Indossava un mini abito vivace che mostrava il pancione. La coppia sembrava rilassata mentre si salutavano e chiacchieravano al terminal al fianco della famiglia.

Le voci sul tradimento di Asap

Nelle scorse settimane erano circolate voci su un possibile tradimento del rapper, accusato di avere una relazione con la designer di scarpe Amina Muaddi mentre la compagna era incinta. Mayers e la donna hanno smentito le voci e venerdì il rapper si è sfogato in una storia Instagram in cui negava tutte le accuse. «Ho sempre creduto che una bugia infondata diffusa sui social media non meriti alcuna risposta o chiarimento, soprattutto se è così vile» ha scritto il cantante "Inizialmente pensavo che questo falso pettegolezzo non sarebbe stato preso sul serio. Tuttavia nelle ultime 24 ore mi è stato ricordato che viviamo in una società che è così veloce nel parlare di argomenti indipendentemente dai fatti e che nulla è off limits. Nemmeno durante quello che dovrebbe essere uno dei momenti più belli e celebrati della propria vita. Quindi devo parlare apertamente in quanto questo non è solo diretto verso di me, ma è legato a persone per le quali nutro un grande rispetto e affetto".

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Aprile 2022, 19:08

