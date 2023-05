Rihanna incinta, nuda col pancione su Instagram: le foto dal passato. «RZA, eri lì dentro»

di Redazione web

Rihanna è in dolce attesa e tra qualche settimana darà alla luce il suo secondogenito di cui non si hanno informazioni. La cantante americana ha ricordato il periodo della prima gravidanza pubblicando una serie di scatti fotografici con il pancione e quasi del tutto nuda. Ha detto: «In onore della mia prima gravidanza, abbracciando la maternità come una gangster, e la magia che questo corpo ha fatto! Piccolo RZA... Lui lì dentro non ha idea di quanto sia pazza sua madre, o di quanto fosse ossessionato da farmi diventare pazza».

Gli scatti hot

Non lasciano nulla all'immaginazione gli scatti che Rihanna ha pubblicato sui suoi canali social. Bella e sensuale, la cantante dalle Barbados ha festeggiato così la sua prima gravidanza e anche la seconda che sta per volgere al termine.

