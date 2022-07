Rihanna da record, Forbes la incorona: «È la più giovane miliardaria partita da zero degli Stati Uniti»

Rihanna è da record. In 34 anni anni di vita ha raggiunto un patrimonio netto di 1,4 miliardi di dollari partendo da zero. È diventata ufficialmente la più giovane donna miliardaria self-made negli Stati Uniti. La cantante e fondatrice di Fenty Beauty è stata inserita nella lista annuale di Forbes delle donne self-made più ricche d'America per tre anni consecutivi e, adesso, è arrivata al 21esimo posto nella lista di quest'anno.

Sebbene Rihanna non sia la self-made woman più ricca degli Stati Uniti - un risultato che va alla donna d'affari 75enne Diane Hendricks - è la più giovane, con Kim Kardashian, 41 anni, che ha un patrimonio netto di 1,8 miliardi di dollari che si posiziona al secondo posto.

NON SOLO MUSICA

Secondo Forbes, la nativa delle Barbados è miliardaria grazie al successo della sua linea di cosmetici, di cui è co-proprietaria con il rivenditore di lusso francese LVMH, e che «ha generato più di 550 milioni di dollari di entrate solo nel 2020».

Mentre Fenty Beauty, altra linea di proprietà di Rihanna, «comprende la maggior parte della sua fortuna», è tutt'altro che l'unica fonte di reddito di Rihanna, poiché Forbes osserva che la nove volte vincitrice di un Grammy guadagna anche una cifra significativa dalla sua carriera musicale e dal suo marchio di lingerie, Savage x Fenty, che «ha raccolto fondi con una valutazione di 1 miliardo di dollari nel febbraio 2021». Rihanna ha attualmente una partecipazione del 30% nella società.

Per quanto riguarda il suo status di miliardaria self-made, Forbes ha assegnato a Rihanna un «punteggio self-made» di 10, una classifica che spiega va da 1 a 10 e indica quanta parte della propria fortuna hanno ereditato o costruito da soli. Quindi lei ha costruito la sua fortuna partendo da zero e completamente da sola.

L'imprenditrice, che è l'unica miliardaria sotto i 40 anni nella lista di quest'anno, è probabile che continui a costruire il suo impero, poiché in precedenza aveva detto al New York Times che un «numero non le impedirà» di continuare a lavorare. «Non avrei mai pensato di fare così tanti soldi, quindi un numero non mi impedirà di lavorare», aveva detto Rihanna al quotidiano nel 2019.

