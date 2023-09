Ricky Martin nudo sui social dopo il divorzio, il video "hot" scatena i fan

di Redazione web

Ricky Martin si sta godendo gli ultimi giorni di sole, dopo un'estate in giro per il mondo. Dopo poco più di un mese dal divorzio dal marito Jwan Yosef, il cantate di "Maria" sembra essere effettivamente pronto a vivere quella "vida loca" che canta nelle sue celebri canzoni.

Un'estate da single che si sta concludendo con gli ultimi pomeriggi sotto al sole per avere una buona abbronzatura che possa durare almeno fino all'arrivo dell'inverno. Come tutte le persone che amano avere una pelle ambrata e baciata dal sole, anche Ricky Martin sa che ci sono delle grosse seccature, come quella del segno del costume da bagno. Ma il cantante non si è fatto cogliere impreparato e ha condiviso con i suoi fan il suo trucco.

Ricky Martin e il trucco

Ricky Martin ha condiviso con i suoi fan un trucco, in realtà molto semplice, per evitare di avere il segno del costume da bagno che rovina l'abbronzatura quasi perfetta: prendere il sole nudi, completamente.

Un trucco infallibile che ha fatto sognare migliaia di fan che, alla vista delle foto pubblicate su Instagram, hanno commentato con complimenti: «Il tempo non passa mai per te!»

