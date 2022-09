Il Renato show è una maratona: tre ore di Zerofollia nell'arena del Circo Massimo

Una notte di pura Zerofollia tra le vestigia imperiali del Circo Massimo. Renato Zero si riprende la sua Roma, vestendo i panni di un istrionico gladiatore e stregando i quindicimila spettatori accorsi alla prima delle sei serate previste per celebrare i suoi primi 70 anni (compiuti nel 2020 ma festeggiati solo ora causa-pandemia).

Sul gigantesco palco allestito nella storica location, il cantautore romano ha ripercorso “i migliori anni della sua vita” (artistica, quantomeno), affiancato da un'orchestra di 50 elementi tra archi, fiati e percussioni (l’Orchestra Filarmonica della Franciacorta, diretta dal Maestro Adriano Pennino) e da una band composta da 14 musicisti, 8 coristi e 24 ballerini. Con il light design di Francesco De Cavee - oltre 300 metri quadri di led - che rivestono completamente la tribuna che ospita l’orchestra e i coloratissimi visual, affidati alla direzione di Younuts! (Antonio Usbergo) e Bendo (Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra). Uno show eccentrico e multicolore, quello di “Zerosettanta”, che gioca sui numeri ma anche sulle suggestioni del decennio più fertile del cantautore romano, gli anni 70, per l’appunto, che videro l’ex-allampanato ballerino proto-glam del Piper sbocciare fino a diventare uno dei cantautori più intensi della sua generazione. “Non giocavo a fare il clown della situazione, io cantavo le problematiche della periferia, della borgata, della gente emarginata”, ha spiegato in un'intervista del 2020.



IL CONCERTO



Le ombre della notte sono calate da almeno un’ora sulle rovine romane dell’immensa arena ai piedi del Palatino quando si accende il palco e irrompe in scena l’ineffabile Mister Fiacchini, in ottima forma nonostante la disavventura urbana di qualche giorno fa (una caduta sul marciapiede che ha fatto rapidamente il giro dei social network). Saluta quasi commosso il pubblico che inneggia al suo nome. E, sì, i sorcini esistono ancora, oggi come cinquant’anni fa, quando Zero apparve come un alieno caduto sulla terra italiana, per promuovere il verbo dell’eccentricità, della trasgressione e del trasformismo, abbattendo steccati e tabù sociali e – soprattutto – sessuali, che resistevano fieramente nel Belpaese spartito a metà da Democrazia Cristiana e Partito Comunista.

Dopo l’intro e Quel bellissimo niente, tocca a Vivo e Niente trucco stasera scaldare un pubblico che, seppur tutto accomodato sui seggiolini, è già ai piedi del suo Zero Il Folle. Scorrono le canzoni: il tango elegante di Voyeur, una corale Spiagge cantata assieme al pubblico in mezzo a un oceano blu virtuale, una struggente Cercami.



Zero, vestito in pastrano nero e bombetta, senza gli ormai inseparabili occhialetti tondi, padroneggia il palco da par suo, mostrando anche una buona forma vocale (gli servirà, siamo solo all’inizio della maratona). Poi, ecco il primo ospite a sorpresa: Jovanotti, con cui Zero si cimenta nel duetto di Eroi, in sgargiante completo giallorosso. Lorenzo resta sul palco per un medley che comprende anche la sempiterna hit Dimmi chi dorme accanto a me. Non esattamente la cup of tea di Jovanotti, che però è ormai diventato in tutti i sensi l’ombelico del mondo (nel bene e nel male), e tutto può.

Di nuovo da solo sul palco, Zero emoziona con una sentitissima Nei giardini che nessuno sa, che fa brillare nella notte migliaia di luci (dei telefonini), prima di scatenarsi in una Morire qui che spinge a balli collettivi e finanche trenini in platea.

Breve pausa, e si riprende con i Neri per caso sul palco a gorgheggiare con Renato sulle note di Inventi. È il preludio a una delle sue canzoni più belle di sempre, Un uomo da bruciare, che riaccende l’orgoglio dei fan della prim'ora ma perde un po’ di smalto in una confezione orchestrale troppo soft-lounge.

Zero lascia il palco, dove salgono due special guest, Sonia Mosca e Giacomo Voli, giovani cantanti chiamati a interpretare un medley che scorre piuttosto anonimo concludendosi però con un classico targato Zerolandia come Uomo, no. Quindi il palco si trasforma in un dj set con le immagini e i suoni di un remix di Chiedi di me a cura di Morgan, con tutti i ballerini sul palco in una frenetica danza collettiva. Un piccolo incidente tecnico turba l’esecuzione di L’Avventuriero, con Zero che ironizza sulla sua valigia lasciata a terra. È la chiusura, tutta a tinte autobiografiche, della prima parte dello spettacolo.



La seconda parte inizia subito forte con le emozioni di La favola mia, mentre le immagini dello Zero degli esordi scorrono sullo schermo ridestando un’inevitabile nostalgia. A braccia aperte alza il ritmo, così come l’inno fiero Resisti. Zero, stavolta in completo verde chiaro, gioca in mezzo alle sue variopinte coreografie, con la sua tipica gestualità che infiamma il pubblico, prima che Morgan, stavolta in carne e ossa, riappaia sul palco per dar vita a una emozionante versione di Amico, con tanto di dedica reciproca di stima e amicizia tra i due. “È bello consegnare queste partiture che segnano un percorso personale a un amico come Morgan, un ragazzo sensibile che ha pagato per i suoi errori e con cui condivido certi valori”.

Poi Renato si fa consegnare un telecomando gigante per trasmettere sullo schermo le immagini del cartoon Nightmare Before Christmas di Tim Burton, perché è proprio lui a interpretare un brano della colonna sonora (oltre a doppiare anche il protagonista, Jack Skeleton, nella versione italiana). “Burton è un bambino che ha smesso di crescere, lui ha una sensibilità speciale. La Disney ci ha autorizzato a diffondere questo filmato", commenta con orgoglio.





Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Settembre 2022, 02:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA