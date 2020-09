Renato Zero, una targa per festeggiare i 70 anni del "figlio della Montagnola"

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Settembre 2020, 11:34

il Municipio Roma VIII ha deciso di celebrareconsegnando all’artista una targa ricordo, con la motivazione che in questo particolare momento che stiamo vivendo i suoi messaggi di vicinanza alle persone più fragili e socialmente più vulnerabili sono particolarmente attuali e rappresentano un incitamento alla speranza. Il cantante, nato il 30 settembre 1950 a Roma, è, il quartiere dove ha trascorso la sua gioventù e a cui è rimasto più legato. La mozione, presentata dal consigliere Foglio, è stata approvata all'uninimità dal Consiglio del Municipio Roma VIII.Uno dei più, Renato Fiacchini, in arte "Zero", ha spesso parlato del suo legame con la Montagnola nelle interviste, e trasmesso il suo attaccamento al territorio in diverse canzoni. Per questo motivo, si legge in una nota, «il Consiglio del Municipio Roma VIII esprime i migliori auguri a Renato Zero in occasione dei suoi 70 anni ed invita il Presidente e la Giunta a promuovere un momento istituzionale per la consegna all’artista di una targa a testimonianza del legame speciale con il nostro territorio ed in particolare con il quartiere Montagnola».