Raffaella Carrà, l'8 marzo esce il cofanetto celebrativo Joy

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Sony Music lancia un'iniziativa per celebrare la stroardinaria personalità di Raffaella Carrà. Da martedì 8 marzo sarà disponibile Joy, un cofanetto speciale contenente 20 brani tra i più rappresentativi della sua carriera, incluse alcune chicche per i grandi appassionati.

Raffaella Carrà, il cofanetto celebrativo Joy

Joy sarà pubblicato in tre versioni: doppio cd, doppio LP colorato rosa e rosso (entrambe arricchite da un libretto con fotografie inedite dell’artista e testi scritti per l'occasione da chi l’ha conosciuta da vicino), e uno special box in edizione numerata limitata, composto da un doppio cd, un doppio vinile effetto Splatter, il libretto con foto e testi inediti, una stampa della copertina autografata da Mauro Balletti (autore dell’artwork), un Megamix in Vinile 12” con brani remixati da Get Far e, infine, una t-shirt celebrativa.

Il cofanetto contiene alcuni dei più grandi successi di Raffaella Carrà: 'A far l'amore comincia tu', 'Tanti auguri', 'Pedro', 'Fiesta', 'Ballo Ballo', 'Tuca Tuca', 'Ma che musica maestro', 'Rumore', 'Felicità, tà tà', 'Qué Dolor', '0303456', 'Sono nera', 'E salutala per me', 'Chissà se va', 'Amicoamante', 'Forte forte forte, 'El Borriquito, 'Latino', 'Mi sento bella', 'La Marimorena'. Lo Special Box include il 'Rainbow Megamix', il remix delle canzoni di Raffaella più ballate negli ultimi cinquant’anni firmato da Get Far, pseudonimo di Mario Fargetta.

