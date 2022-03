Roma, nel giorno della Festa della Donna decine di iniziative culturali: visite guidate, film, premi e shopping

Tra musei, visite guidate e premi, Roma festeggia così la Giornata internazionale della donna. Una celebrazione soprattutto all’insegna della cultura, per tutte le donne che potranno entrare gratuitamente nei musei e nelle strutture statali. Il Ministero dei Beni Culturali ha infatti invitato tutti gli istituti a organizzare e promuovere visite guidate e tour gratuiti. Tra i vari eventi organizzati in città ci sono la visita nel Parco archeologico dell’Appia Antica a partire dalle 10, per scoprire la bellezza della Villa dei Quintili, e alle Terme di Caracalla, dove sarà possibile entrare dalle 9 alle 16:30. Nel programma “Patrimonio in comune. Conoscere è partecipare” la Sovrintendenza capitolina ai beni culturali ha organizzato anche una serie di eventi dedicati alla scoperta dell’universo e del talento femminile nell’arte e nella cultura: ai Mercati di Traiano per conoscere il ruolo della donna nell’antica Roma, al Museo Napoleonico con il racconto in prima persona delle nobildonne ribelli, al Museo della Repubblica Romana e al Mausoleo Ossario Garibaldino per ascoltare storie di amore, di ideali e di coraggio con le donne del Risorgimento italiano, al Museo della Scuola Romana, alla Galleria d’Arte Moderna e al Museo Pietro Canonica per conoscere le artiste del ‘900, al Museo di Roma in Trastevere per vedere un video-racconto delle donne curde in periodo di guerra, a Sant’Urbano alla Caffarella, alla Villa di Massenzio per parlare con Annia Regilla e ancora lungo le pendici del Celio per ritrovare la ninfa Egeria, al Teatro di Marcello per conoscere gli intrighi della corte di Augusto e al Parco dell’Aqua Virgo, con un incontro online, per scoprire il mistero della vergine da cui prende il nome il monumento. Le celebrazioni iniziano oggi con la prima edizione del Premio “RomaRose - Non solo 8 Marzo”, organizzato in Campidoglio alle 17 presso la Sala Pietro da Cortona e dedicato all’impegno e al talento femminile: saranno presenti il sindaco Roberto Gualtieri, l’assessora alle pari opportunità Monica Lucarelli e la presidente del consiglio comunale Svetlana Celli.

Sempre oggi, arriva a Castel Romano Designer Outlet la campagna di sensibilizzazione “Libere di scegliere”, con McArthurGlen l’Associazione Differenza Donna e il Municipio Roma VIII, con il presidente Amedeo Ciaccheri per promuovere la lotta agli stereotipi e svelare l’installazione del collettivo femminile “A m’l rum da me”. L’opera, a giugno, verrà donata al VIII Municipio .

