Patti Smith colpita da malore, annullato il concerto di stasera a Bologna

La cantautrice americana Patti Smith, in tour in questi giorni in Italia, ha accusato un «improvviso malore» a Bologna e quindi è stato annullato il concerto che era in programma questa sera alle 21 al teatro Duse. «Siamo tutti rammaricati per il disagio provocato da questa notizia - fa sapere il teatro bolognese che ha già diffuso le modalità per il rimborso dei biglietti -, all'artista vanno i nostri migliori auguri di una prontissima guarigione».

Seguono le istruzioni riguardo ai biglietti: i biglietti acquistati su Vivaticket e Ticketone saranno rimborsati direttamente dai rispettivi circuiti entro 5 giorni. Coloro che hanno acquistato il biglietto presso la biglietteria del Teatro Duse Bologna possono richiedere il rimborso scrivendo una mail a biglietteria@teatroduse.it.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Dicembre 2023, 19:43

