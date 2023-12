Napoli-Inter, Patti Smith a sorpresa in tribuna accanto a De Laurentiis: tutto lo stadio canta “Because the night”

di Mario Fabbroni

Incredibile allo stadio Maradona. Poco prima di Napoli-Inter tutto lo stadio ha scoperto che in tribuna c’era nientemeno che Patti Smith, icona rivoluzionaria del rock.

Seduta accanto al presidente Aurelio De Laurentiis (che le ha fatto pure il baciamano), la diva si è visibilmente emozionata quando il pubblico napoletano ha cantato prima “people have the power” e poi “Because the Night”, tra i maggiori successi di Patti Smith.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Dicembre 2023, 21:01

