Ozzy Osbourne si ritira: «Desidero fare un ultimo concerto. Mi restano 10 anni di vita». Il tumore alle vertebre e il Parkinson

Un ultimo spettacolo. È il sogno di Ozzy Osbourne la star del rock, soprannominato "Il principe del Tenebre", che, a 74 anni in un'intervista al magazine Rolling Stone, ha detto: «Se non posso più esibirmi regolarmente. - ha detto - vorrei stare bene a sufficienza per riuscire a fare un ultimo show dove posso dire, "Hey, grazie a tutti per la mia vita". Ci sto provando e se muoio alla fine, morirò da uomo felice».

Addio alle scene

Il cantante inglese, con un passato turbolento, ha aggiunto: «Sarò fortunato se avrò ancora dieci anni di vita. In più, quando invecchi, il tempo passa più in fretta». Osbourne ha spiegato, poi, che non cerca compassione e cita come esempio anche l'ex dei Genesis, Phil Collins. «L'ho visto esibirsi di recente.

Problemi di salute

Nel 2019 Osbourne subì danni alla spina dorsale a causa di un incidente e fu sottoposto a diversi interventi chirurgici, in cui gli fu riscontrato un tumore alle vertebre. Mentre nel 2020 gli fu diagnosticato il Parkinson. «Nascondere qualcosa è difficile, non ti senti mai a posto con te stesso, ti senti colpevole. Era come se avessi finito le scuse da inventarmi», aveva spiegato all'epoca, ma oggi l'addio alle scene è ufficiale. «Sto vivendo giorno per giorno, e se una mattina mi svegliassi e fossi in grado di tornare su un palco, lo farei subito», ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Novembre 2023, 19:18

