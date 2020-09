Here’s to you: omaggio a Ennio Morricone. Pappano dirige per la prima volta le grandi colonne sonore del Maestro. Live il 17 settembre 2020

La vita e la leggenda

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Settembre 2020, 18:14

L'ricorda- ​a poco più di due mesi dalla scomparsa (6 luglio 2020) - con un concerto che impagina le sue musiche più celebri dirette daalla guida dell’Orchestra e del Coro dell’Accademia, giovedì 17 settembre 202 all'auditorium Parco della Musica di Roma (Sala Santa Cecilia ore 21).Un concerto straordinario che vedrà per la prima volta Pappano dirigere le partiture originali messe a disposizione dalla famiglia e che finora erano state dirette solo da Ennio Morricone in persona o da suo figlio Andrea.Il programma ripercorre sinteticamente una vita dedicata alla musica, sin dagli esordi nel cinema all’inizio degli anni Sessanta. Leggendaria è stata la collaborazione con il registache produsse celebri western come Il buono, il brutto, il cattivo, C’era una volta il West, Giù la testa di cui Pappano eseguirà in apertura di serata brani noti come l’Estasi dell’Oro. La collaborazione con Leone prosegue negli Ottanta con il film cult C’era una volta in America del quale verranno eseguiti i temi più famosi. Negli anni seguenti, indimenticabili sono le musiche scritte per film come Gli intoccabili (, 1987) e il più recente La leggenda del pianista sull’Oceano di(1998). Il concerto prosegue con la colonna sonora di Nuovo cinema Paradiso, il film che nel 1988 portò alla notorietà mondiale il giovanissimo Tornatore e che segnò l’inizio di una trentennale collaborazione tra il regista e il compositore.Non mancano titoli come La Battaglia di Algeri dall’omonimo film didel 1966, le musiche tratte dal film Sostiene Pereira di(1995) e ispirato all’omonimo romanzo di Antonio Tabucchi. E ancora, le preziose colonne sonore per La classe operaia va in Paradiso di(1971) o Vittime di guerra di Brian De Palma (1989). Il concerto prosegue con un brano di raro ascolto nel quale il Coro ripete con ritmo incalzante la parola Abolisson riferita all’abolizione della schiavitù, tratto dalla colonna sonora del film Queimada, nel quale il registanel 1969 condanna con durezza ogni forma di colonialismo e oppressione, messaggio universale al quale la musica di Morricone conferisce ulteriore forza. In conclusione la musica celestiale di Gabriel’s oboe, il tema iniziale Falls e il corale Come in cielo così in terra indimenticabili brani tratto dal film Mission (, 1986).Ennio Morricone era profondamente legato all’Istituzione di Santa Cecilia di cui era Accademico dal 1996 e qui diresse per la prima volta le sue colonne sonore nel 1998 in un concerto all’Auditorio Pio per poi salire più volte sul palco della Sala Santa Cecilia a dirigere le sue musicheLa voce solista del concerto sarà quella di Susanna Rigacci, storica presenza vocale nella musica di Morricone.The Strenght of the righteous (Gli intoccabili)Tema di Deborah, Povertà, Tema principale (C'era una volta in America)La leggenda del pianista sull'oceanoIl buono, il brutto, il cattivoC'era una volta il westGiù la testaL'Estasi dell'Oro (Il buono, il brutto, il cattivo)La battaglia di AlgeriSostiene PereiraLa classe operaia va in ParadisoVittime di guerraAbolissonGabriel's OboeFallsCome in cielo così in terraINFO: Biglietti da 20 a 50 euro Ridotto giovani, 25% scontol gentile pubblico è invitato ad acquistare i biglietti online, sul sito www.ticketone.it e, se impossibilitati, al botteghino dell'Auditorium.L'accesso alla Cavea è consentito solamente alle persone provviste di mascherina.All'ingresso sarà obbligatorio sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea (Non sarà consentito l'accesso a persone a cui è stata riscontrata una temperatura maggiore di 37,5°C).Si raccomanda di arrivare con un congruo anticipo rispetto all'orario di inizio dello spettacolo.I posti sono nominativi e numerati. Le persone congiunte, al momento dell'ingresso, dovranno produrre un'autocertificazione utile a dichiarare il loro stato di conviventi. I posti contigui per congiunti saranno venduti solo al botteghino dell'Auditorium oppure scrivendo a biglietteria@santacecilia.itL'attuale allestimento delle tribune non prevede seggiolini, i posti (numerati) sono indicati da segnaposti collocati sulle gradinate.