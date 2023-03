Morgan: «Mio papà suicida quando avevo 15 anni. Bugo mi ha bullizzato. Asia Argento? La amo ancora»

di Redazione Web

Sono passati poco più di tre anni dalla lite con Bugo sul palco di Sanremo, che l'ha reso virale sui social ma non gli ha fatto esattamente un favore dal punto di vista dell'immagine. Ora Morgan torna in tv con un suo programma (StraMorgan, con Pino Strabioli, quattro serate ad aprile), e in un'intervista al Corriere della Sera si racconta, con le sue debolezze, i suoi segreti e non solo.

Morgan, il papà suicida e l'amore per Asia Argento

Il cantante parla del suo rapporto col papà, suicida quando lui aveva 15 anni, che ricorda come «un uomo sempre molto serio, buio», nonostante «nei vecchi filmini Super 8 spesso rideva felice». «Oggi la chiamerebbero crisi depressiva e ci sarebbero gli strumenti medici per curarla - spiega - era un uomo intelligente, sensibile, colto. Mi ha trasmesso la passione per la musica. Era affettuoso e dolce, ma poteva diventare molto duro»: una volta, racconta Morgan, «mi spaccò una chitarra. Poi si pentì e me ne comprò un'altra». Il giorno che si tolse la vita, a 46 anni, «si avvicinò alla finestra e ci fece ciao con la mano. Non era sua abitudine, la cosa mi colpì. È una storia che mi ha molto segnato».





