Morgan torna in Rai: «Condurrà una trasmissione sulla musica». L'annuncio a sorpresa di Sgarbi

Morgan tornerà in televisione e precisamente sulla Rai. Lo ha annunciato poche ore fa il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi che ha spiegato cosa si dovrà aspettare il pubblico dal cantante. Morgan è sempre stato un personaggio un po' controverso che negli ultimi anni è stato protagonista sui social con i meme sulla discussione avuta con Bugo durante una delle scorse edizioni del Festival di Sanremo.

L'annuncio di Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi è intervenuto ai microfoni dell'Adnkronos ai quali ha detto: «Morgan farà un programma sulla Rai, in aprile o forse marzo addirittura, sulla musica». Vittorio Sgarbi ha anche aggiunto qualche dettaglio in più che riguarda il nuovo programma: «Sarà una trasmissione in quattro puntate che verranno trasmesse di seguito -aggiunge Sgarbi- e che riporta Morgan a fare ciò che sa fare meglio, insegnare».

I progetti lavorativi di Morgan

Morgan quindi, sta lavorando per tornare sul piccolo schermo e avrà in serbo diverse sorprese per il pubblico e per i suoi fan che attendono con ansia il suo ritorno. Il cantante è molto seguito anche su Instagram dove, come molti altri vip, ha condiviso un post dedicato a Maurizio Costanzo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Febbraio 2023, 21:07

