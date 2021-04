Addio a Milva, la "pantera di Goro" morta a 82 anni

Addio a Milva. La cantante dalla fulgida chioma per la quale era conosciuta come la "Rossa" della canzone italiana, è morta ieri a Milano all'età di 82 anni, come confermato dalla figlia. Milva (per l'anagrafe Maria Ilva Biolcati) nasce il 17 luglio 1939, a Goro, un paese della Pianura Padana, vicino a Ferrara. Da qui l'altro nome con cui è diventata famosa in tutta Italia: la "pantera di Goro".

Nel 2010, dopo aver pubblicato il terzo album scritto e prodotto per lei da Franco Battiato (dopo Milva e dintorni del 1982 e Svegliando l'amante che dorme del 1989), intitolato 'Non conosco nessun Patrizio' e balzato immediatamente nella top 20 dei dischi più venduti in Italia, aveva annunciato il suo addio alle scene, dopo mezzo secolo di palcoscenico. Al suo fianco sono sempre rimaste la segretaria Edith e la figlia Martina Corgnati.

Nella sua lunga carriera Milva è passata dalla canzone popolare al teatro di Giorgio Strelher, passando per la musica di Franco Battiato, di Ennio Morricone, di Astor Piazzolla, le canzoni dei grandi compositori greci, francesi, tedeschi e tanto altro, compresi i successi sul palco del Festival di Sanremo ma anche quelli sui palcoscenici di tutto il mondo. A Sanremo aveva stabilito un record poco invidiabile: Milva era l'artista con più partecipazioni, 15, senza mai una vittoria. La 'pantera di Goro' non si è mai spinta oltre il secondo posto del 1962. Milva è anche la cantante con più partecipazioni consecutive, nove, dal 1961 al 1969. È l'artista con più partecipazioni (15) senza mai una vittoria. La cantante dai capelli rossi non si è mai spinta oltre il secondo posto del 1962 (con 'Tango italianò e 'Stanotte al Luna Park'). La sua statura artistica è stata ufficialmente riconosciuta dalle Repubbliche Italiana, Francese e Tedesca, che le hanno conferito alte onorificenze. Per il colore dei suoi capelli è anche nota come La Rossa (titolo di una famosa canzone scritta per lei da Enzo Jannacci, al quale dedicò l'omonimo album La Rossa del 1980), soprannome che alludeva anche la sua fede politica di sinistra, rivendicata in numerose interviste.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Aprile 2021, 10:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA