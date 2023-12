Mengoni, un milione per il concerto di Capodanno. Il Comune di Cagliari risponde alle polemiche: «Vogliamo rendere più attrattiva la città»

di Redazione web

Il concerto di Marco Mengoni a Cagliari per il Capodanno 2024 fa ancora discutere. Dopo la polemica innescata dalla Giunta, legata al costo dell'evento che dovrebbe raggiungere un milione di euro, è arrivata la risposta del Comune, che ha diffuso una nota ufficiale.

Concerto Mengoni, la smentita

«Il Comune di Cagliari desidera smentire e rettificare le informazioni precedentemente divulgate riguardanti il costo dell’organizzazione del Capodanno 2024 - si legge nella nota -. La cifra sommaria di 1 milione di euro, erroneamente diffusa a mezzo stampa, si rifà allo stanziamento generale dei fondi per tutti i festeggiamenti e le attività di Natale e Capodanno della città di Cagliari, i quali comunque non raggiungono concretamente suddetto importo».

«La cifra di 250.000 euro – si legge ancora – è stata concordata e affidata a Live Nation per coprire lo spettacolo di Marco Mengoni e include le spese necessarie per l’esecuzione e produzione di questo show. La restante parte è destinata invece a coprire i normali costi che si sostengono per l’organizzazione in sicurezza di un evento di questa portata. La scelta della location per l'evento è stata effettuata in stretta collaborazione con le autorità competenti.

«Il Comune di Cagliari – si specifica – resta impegnato nella trasparenza e nell'informazione corretta dei cittadini, ma soprattutto nel proseguire il proprio percorso per rendere più attrattiva e viva la Città, attraverso l’organizzazione di appuntamenti che vedono protagonisti i grandi nomi della musica Nazionale, con eventi che generano anche ricadute sull'economia turistica, sull'indotto e sull'occupazione. Ci teniamo a precisare che ogni spesa sostenuta è stata attentamente valutata e pianificata nel rispetto delle risorse pubbliche e con l'obiettivo di garantire un Capodanno sicuro e coinvolgente per tutti i cittadini».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Dicembre 2023, 08:23

