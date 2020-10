Max Pezzali, online il video di "Qualcosa di nuovo", scritto e interpretato da Fabio Volo

In una pista di bowling vediamo un uomo di spalle lanciare una palla, la macchina in piano sequenza svela Fabio Volo che, a sorpresa, canta in playback con la voce di Max Pezzali. Questo è l’inizio del video, online da oggi, di “Qualcosa di nuovo”, il nuovo singolo di Max Pezzali che anticipa il nuovo album di inediti in uscita il 30 ottobre.

Nato da un’idea di Fabio Volo, il video è stato diretto dal regista Gianluca Leuzzi e realizzato dalla casa di produzione Borotalco tv all'interno del Bowling Brunswick di Roma dove il protagonista incontra diversi personaggi e coppie che rappresentano le diverse fasi dell'amore: una coppia che litiga (o che si bacia), una donna incinta, due adolescenti che si guardano e infine Pezzali e il figlio Hilo che fanno un cameo speciale.

«Stavo già lavorando ad un progetto insieme a Gianluca Leuzzi, il mio regista di Untraditional, quando Max Pezzali mi ha chiesto di partecipare come attore alla realizzazione del video del suo ultimo singolo», racconta Fabio Volo. «Il grande rapporto di amicizia che ci lega da tanti anni, mi ha portato ad accettare fin da subito con grande entusiasmo la proposta. Il risultato è un video emozionante, frutto di un’idea che ho potuto sviluppare grazie al prezioso aiuto di Gianluca».

“Qualcosa di nuovo” è stato scritto a 6 mani con Jacopo Ettore e Michele Canova che ne ha curato la produzione a Los Angeles: una ballad romantica che conduce l’ascoltare per mano in tutte le altre canzoni che compongono l’album e che unisce il concetto semplice ma profondo di rinascita per dare una coerenza d’insieme, perché l’amore, l’amicizia, il tempo che passa, oggi hanno senso solo se ci aiutano a immaginare oltre la linea dell’orizzonte un nuovo inizio.

