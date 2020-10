Max Pezzali, fuori il singolo "Qualcosa di nuovo" che anticipa l'album di inediti: svelata la tracklist e le collaborazioni

Esce oggi “Qualcosa di nuovo”, il nuovo singolo di Max Pezzali scritto con Jacopo Ettore e Michele Canova che ne ha curato la produzione a Los Angeles, una ballad romantica che apre il nuovo album e conduce l’ascoltare per mano in tutte le altre canzoni che lo compongono.

L’album, che prende il titolo proprio da questa canzone, è in uscita il 30 ottobre (in preorder da oggi), ed è il primo lavoro completamente di inediti da 5 anni.

Questa la track list con i featuring presenti:

Qualcosa di nuovo

Non smettere mai

7080902000 (feat. J-Ax)

I ragazzi si divertono

Più o meno a metà

In questa città

Se non fosse per te

Sembro matto (feat. Tormento)

Noi c'eravamo

Siamo quel che siamo (feat. Gionny Scandal)

Il senso del tempo

Welcome to Miami (South Beach)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Ottobre 2020, 14:31

