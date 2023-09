Mauro Corvino e Andrea Tuzio arrivano su RTL 102.5. Ecco come seguirli nel weekend

di Redazione web

In arrivo una novità nel palinsesto radio di RTL 102.5. L'emittente radiofonica dà il benvenuto a due nuovi voci: Mauro Corvino e Andrea Tuzio. Il duo, già noto alla radiofonia italiana, sarà alla conduzione di "Ma la notte no", in onda sabato, domenica e lunedì, dalle 3:00 alle 6:00.

"Ma la notte no" è programma del fine settimana di RTL 102.5, che vuole intrattenere tutti coloro che trascorrono le ore notturne in compagnia della radio. Questo spazio si distingue per i racconti e gli aneddoti di coloro che vivono la notte, il tutto accompagnato dall'immancabile selezione musicale di RTL 102.5.

Per ascoltare Mauro e Andrea in “Ma la notte no” bisogna sintonizzarsi su RTL 102.5, in radiovisione sul canale 36 del digitale terrestre, sul canale 736 di Sky, e in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play.

