durante la sua esibizioneOspite del programma domenicale di, in queste settimane dedicato aha ricordato la sua partecipazione al Festival nel 2009, quando vinse il primo premio dopo la sua vittoria ad Amici, e fu lanciato verso il successo. La forza mia, il singolo, dedicato alla madre che non c’è più, riuscì a conquistare proprio tutti.Mara ha chiesto in diretta a Marco di cantare la canzone tanto amata dal pubblico. La conduttrice non è riuscita a mandare in onda il momento dell'esibizione sul palco dell'Ariston e ha chiesto un live, che Carta certo non ha negato, intonando le parole del ritornello. La Venier però chiede di cantare tutta la canzone, tra gli applausi del pubblico, ma è qui che Marco ha fatto una piccola gaffe, che non è certo sfuggita alla rete.Il cantante sbaglia il testo e non intona perfettamente la canzone, scatenando molta ironia sul web, ma soprattutto molte critiche. "Marco che senza gobbo non sa nemmeno la canzone con cui ha vinto Sanremo” e ancora “Mamma mia, Marco talmente fuso che ha sbagliato il testo della sua stessa canzone”. L'esibizione ha un po' deluso i fan, ma è riuscita lo stesso ad emozionare per quello che è il significato del testo.