â€‹Ornella Vanoni prende sonno in studio, imbarazzo in diretta tv per Amadeus

di Alessio Esposito

Domenica 3 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 21:24

Imbarazzo in studio durante la diretta di, il programma del sabato sera dicondotto da. Protagonista la giudice, che si è letteralmente addormentata durante un’esibizione. Era da poco passata la mezzanotte quando, durante il brano di Michele Pecora in coppia con l’ospite Marco Masini, la Vanoni ha chiuso gli occhi e si è appisolata nel bel mezzo della trasmissione. «Te l’avevo detto che prima o poi mi sarei addormentata - ha scherzato la cantante milanese con Amadeus - Non ho giudicato bene, scusate, capita, avevo un sonno…».Il conduttore, imbarazzato, ha sdrammatizzato: «Stiamo per chiudere, tra un po’ andiamo tutti a letto». Ornella Vanoni ha quindi votato l’esibizione di Michele Pecora letteralmente a occhi chiusi. La cantante ha poi spiegato di essere molto stanca perché sveglia dalle prime ore del mattino, quando la sua cagnolina ha cominciato ad abbaiare: «È un barboncino nano, ha una vivacità fuori dalla norma, è completamente pazza!».