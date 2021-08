Maneskin scatenati al Festival in Belgio: Victoria "nuda" e Damiano si lancia dal palco

I Maneskin conquistano anche il Belgio. Il gruppo, diventato famoso grazie alla sua partecipazione qualche tempo fa a XFactor e trionfato quest’anno all’Eurovision 2021, è in giro per l’Europa per suonare nei Festival musicali e in quello di Ronquieres, in Belgio, ha regalato al pubblico una grande performance.

I Maneskin scatenati al Festival di Ronquieres, in Belgio,

I Maneskin non deludono mai e in Belgio, durante il Festival di Ronquieres si sono scatenati sul palco, conquistando il pubblico. Un occhio intanto al look con Victoria che si è presentata praticamente a seno nudo, con dei cerotti neri a coprire le nudità, mentre Damiano, come accadeva spesso con le grandi rock star del passato, si è letteralmente lanciato dal palco sugli spettatori entusiasti.

Risposta naturalmente entusiasta e calda da parte di tutti gli spettatori alla performance dei Maneskin, che si sono esibiti in una lunga scaletta comprendente 14 brani, con cover di Billie Eilish, Franz Ferdinand e Harry Styles.

