Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 16 al 22 agosto: ecco le previsioni segno per segno

Le previsioni settimanali per l'Oroscopo di Paolo Fox. L'astrologo racconta segno per segno le previsioni riguardano l'amore, il lavoro e la fortuna per tutta la settimana che va dal 16 al 22 di agosto. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati, ma come dice sempre Paolo Fox «non credete ma verificate». Ecco nel dettaglio gli astri:

ARIETE. Finalmente alcuni di voi potranno liberarsi da una spina nel fianco che li tormenta. I rapporti nati da poco saranno messi alla prova ma sarete voi a decidere come procedere. Con l'avvicinarsi dell'autunno sarà meglio occuparsi delle questioni legali e domestiche.

TORO. In settimana i nati del segno ritroveranno lo slancio e il desiderio di amare grazie a Venere favorevole. Le nuove amicizie potrebbero portare qualcosa di più. Le stelle favoriscono chi ha buone idee sul lavoro, Marte sarà attivo per tutto il mese.

GEMELLI. Nel corso della settimana avrete molti pianeti favorevoli, cercate di non farvi attrarre da persone troppo strane che potrebbero trascinarvi nei loro problemi. Le relazioni datate iniziano una fase di recupero. Per quanto riguarda il lavoro dovrete pensare a cosa fare in vista di settembre, potrebbero esserci delle novità in arrivo.

CANCRO. I nati del segno hanno poco tempo per l'amore ma questo non significa dover mettere da parte i proprio desideri. Mercoledì e giovedì potrebbero essere due giornate malinconiche e i rapporti più conflittuali potrebbero esserci con Ariete e Capricorno. Alcune coppie potrebbero dover ripartire da zero. Se possibile cercate un po' di relax.

LEONE. Venere inizia un transito importante e porta nuovi amori importanti. Se vi piace una persona, adesso potete farvi avanti. Quella di martedì sarà una giornata intrigante. Per quanto riguarda il lavoro se avete una vostra attività ariveranno le prime vittorie.

VERGINE. Da luglio avete un cielo importante, ora lentamente sparisce la fatica dell'inizio dell'anno. La settimana procederà nel migliore dei modi ma giovedì sarà la giornata più interessante. Per quanto riguarda il lavoro, le società che sono nate negli ultimi tempi vanno curate maggiormente. È probabile che l’incarico in corso non si rinnoverà l’anno prossimo.

BILANCIA. Venere positiva aiuta a vivere l'amore con semplicità, gli incontri che nascono in questo periodo lasciano il segno e potrebbe trattarsi anche di colpi di fulmine. I migliori legami nascono con Gemelli e Acquario. Sul lavoro avrete molte soddisfazioni in campo professionale.

SCORPIONE. Durante questa settimana potrete vincere una sfida, tutto ciò che fate in questo momento è favorevole. Avete voglia di vivere i sentimenti e di innamorarvi, chi ha vissuto da poco una separazione ha difficoltà ad avere fiducia nel prossimo, eppure questo è il momento adatto per le nuove conoscenze.

SAGITTARIO. Venere torna attiva e tra lunedì e martedì saranno favoriti gli incontri. Se avete qualcosa da discutere, meglio farlo nella giornata di sabato 21. Sul lavoro avete vissuto delle difficoltà negli ultimi tempi e qualcuno potrebbe anche essersi sentito messo da parte. Cercate di eliminare le tensioni.

CAPRICORNO. Venere torna in aspetto critico e questo potrebbe rendervi rigidi nei giudizi. Non rovinate tutto per testardagine. Le coppie in crisi sono più a rischio. Grande attenzione nelle relazioni con Cancro e Ariete. Sul lavoro ora è importante risolvere contenziosi aperti in passato.

ACQUARIO. Questo per voi è un periodo di grande recupero, con il passare dei giorni l'umore migliorerà e sarete più disponibili all'amore. Nei rapporti tra genitori e figli bisognerà discutere con più serenità. Sul lavoro siete più forti e alcuni di voi hanno in mente nuovi progetti.

PESCI. Venere non è più in opposizione e sarete più lucidi per capire se avete commesso degli errori o meno. Per alcune coppie ci saranno dei cambiamenti in arrivo, ma anche di grande riflessione. Per quanto riguarda il lavoro studiate bene i vostri progetti per il prossimo autunno-inverno, ora non è il periodo adatto per richiedere un miglioramento.

