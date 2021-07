Maneskin a sorpresa: «Suoneremo a Roma al Circo Massimo. Il green pass? Bene»

I Maneskin sono stati ricevuti in Campidoglio stamani dalla sindaca Virginia Raggi che ha consegnato alla band romana la Lupa Capitolina. Prima della cerimonia si sono tutti affacciati dal balconcino dello studio della sindaca con vista sui Fori imperiali, per poi andare in aula Giulio Cesare, dove è arrivato l'annuncio a sorpresa.

Durante la cerimonia i Maneskin, che stanno spopolando in tutto il mondo dopo i trionfi a Sanremo e all'Eurovision Song Contest di Rotterdam, e che su Spotify sono più scaricati dei Beatles, hanno annunciato che - al termine del loro tour italiano e internazionale - si esibiranno in un grande evento al Circo Massimo di Roma nel 2022.

Queste le parole dei Maneskin: «Il 9 luglio del prossimo anno saremo in concerto al Circo Massimo. Il green pass? Siamo d'accordo con tutte le misure che ci permettono di tornare a suonare davanti ai nostri fane e che danno la possibilità al nostro mondo di poter ricominciare a lavorare dopo un periodo così difficile».

Damiano, Vittoria, Ethan e Thomas - i quattro componenti del gruppo rock - hanno così deciso di celebrare l'ultimo di una serie di incredibili successi nella loro città.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Luglio 2021, 12:10

