“Ma 'ndo vai?”: RadioRock e l’app Loquis insieme per la prima Guida Radio Social di Roma

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Giugno 2020, 15:51

. Dal 17 giugno ogni mercoledì alle 11 gli ascoltatori raccontano i segreti della loro vita romana. Si parte con i luoghi più Rock della capitale con le voci di due attori cult di Romanzo Criminale Vinicio Marchioni e Alessandro Roja.Una collaborazione innovativa e multimediale quella tra la storica radio romana e l'app Loquis, che, grazie ai contributi audio dei suoi oltre 100.000 utenti, racconta con il nuovissimo programmail mondo che ci circonda (e in questo caso il meglio di Roma) direttamente con le voci di chi lo vive. L’obiettivo è far rivelare a tutti: vip (ogni settimana saranno due ospiti a raccontare via etere le loro esperienze romane), ma soprattutto ascoltatori, cittadini e appassionati della città eterna i luoghi simbolo, segreti, intimi e appassionanti della loro Roma. Si parte mercoledì 17 giugno alle 11 con una “audio-esplorazione” dell’anima rock della città: Boris Sollazzo, giornalista, scrittore e conduttore radiofonico, e la speaker dj Tatiana Fabbrizio, all’interno della loro trasmissione Gagarin su Radio Rock, raccoglieranno i contributi audio (detti loquis come l’app) che formeranno la prima Guida Radio Social di Roma , audio creati dagli ascoltatori della radio con il contributo di tanti ospiti vip. Gli ascoltatori potranno registrare un audio sul tema della puntata del giorno e inviarlo al programma di Radio Rock (via whatsapp ) o postandolo sul canale di Loquis, l’audio sarà ascoltato e commentato in diretta dai conduttori e dai vip in studio. Tutti gli audio ( o i loquis) saranno pubblicati sull’app Loquis.