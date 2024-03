Loredana Bertè colpita da malore, lo stesso concerto annullato per la seconda volta. Le proteste: «Tutto finto, non torniamo più»

di Redazione Web

Loredana Bertè ha annullato il concerto al teatro Brancaccio di Roma in programma per l'11 marzo perché colpita da malore. Una notizia, diffusa dallo staff della cantante, che ha fatto preoccupare i fan dell'artista. Qualcuno però, che si è visto annullare lo stesso evento per la seconda volta a distanza di undici mesi, ha avuto anche da ridire.

I fan si lamentano

«Io purtroppo stento a crederci. Ero già lí davanti al teatro. Gente arrivata da fuori e qualcuno anche in carrozzella. Qualcosa non mi torna. Oppure cambia teatro, visto che i malori vengono sono in questo caso», scrive un fan sotto al post Instagram con cui si annunciava lo stop improvviso all'evento. «Non è la prima volta che succede, chiederò il rimborso», scrive ancora il fan.

In effetti, il concerto dell'11 marzo era già un recupero dello stesso evento, che sarebbe dovuto andare in scena il 19 aprile scorso.

«Bella stronza, per dirla alla Masini. Concerto annullato un'ora prima dell'inizio», lamenta un altro tra i commenti. In tanti, però, la difendono: «Commenti che fanno venire i brividi, speriamo non vi capiti mai la stessa cosa, ma come fate a non essere comprensivi?».

Il malore

«Siamo veramente costernati - dicono dal suo staff - ma a causa di un improvviso dolore addominale che ha richiesto accertamenti in una struttura, stasera Loredana Bertè non potrà andare in scena, al momento è ricoverata per accertamenti. Vi daremo notizie a breve». Bertè era già a Roma da ieri e - come si legge in una nota - «non vedeva l'ora di andare sul palco in questa città che ha un pubblico meraviglioso». La cantante aveva dolori già dalla mattina e nel pomeriggio è stata visitata in una clinica privata dove le è stato consigliato dal medico il ricovero.

