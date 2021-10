Ligabue si racconta in una serie da oggi su RaiPlay: «È andata così»

Trent'anni di carriera in una docu-serie, LIGABUE - È andata così. Andrà in onda oggi in esclusiva su RaiPlay, il biopic con cui Luciano Ligabue si racconta in modo inedito e spiritoso. La regia è di Duccio Forzano, per la produzione di Friends & Partners e Zoo Aperto. Storie mai confidate e aneddoti: a dialogare per 7 temi (dove il 7 resta il suo numero simbolo) di 3 episodi ciascuno, ci sono Ligabue e Stefano Accorsi nelle veste di «dj e complice». «Con lui sono riuscito a confidarmi, più di quanto non potessi fare con un giornalista.

A Stefano piace cazzeggiare», spiega Ligabue. «Con Luciano si ride e si scherza», ribatte Accorsi in un video messaggio, assente alla presentazione perché impegnato sul set del nuovo film. Dai concerti nei parcheggi al mega evento di Campovolo, passando per la vita amorosa e le tre crisi professionali in cui stava per abbandonare il palco. Un ricordo lontano: «Sono un tossico dei live. Guardo al 4 giugno 2022, data del mega concerto, come obiettivo che merito e che merita chi ha conservato il biglietto per due anni».

