Ligabue a Campovolo: “30 anni in un giorno”. «Finalmente torno a far musica»

Fan in delirio, Arena nuova di zecca e sole rovente. Mancano pochi minuti all’inizio del maxi concerto di Luciano Ligabue “30 anni in un giorno”. 3 ore di piena musica per festeggiare i 30 anni di carriera di Liga alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo). «Sono felice di inaugurare quest’Arena» ha dichiarato Ligabue durante la conferenza pre concerto.

«Finalmente torno a far musica, non si può spiegare cosa ha significato per me non suonare per tanto tempo» precisa il cantante. Dopo due anni di stop, dovuti alla pandemia, Ligabue torna a far musica e, oggi, oltre all’evento celebrativo della sua carriera, inaugurerà l’Arena per la prima volta. «Alcuni dicono: “è l’Arena di Ligabue” ma non è così. Appena ho saputo della nuova Arena – racconta Ligabue - ho appoggiato l’idea. Ma di certo non ne sarò il direttore artistico».

Settantasette metri, capienza massima di 103mila persone: la RCF Arena di Campovolo è stata costruita in orizzontale e grazie alla pendenza del 5% che permette a chi è sul palco di vedere l'ultimo della fila e, viceversa, chi è all'ultima fila può vedere il cantante sul palco. Una struttura unica in Europa.

Durante il lockdown, Ligabue ha ordinato i ricordi, decidendo di trascriverli nel libro “Una storia”, edito da Mondadori. «Il covid ha creato degli effetti su ognuno di noi, e anche su di me. Se non guardi avanti, puoi guardare solo dietro. Nel periodo precedente alla pandemia, ho pubblicato tanto: libri, film e canzoni, forse perché avevo da raccontare tanto. Quindi nel momento in cui non potevo far nulla, tanto meno i concerti, mi sono ritrovato a ripensare e rivivere passo passo i ricordi: il libro è così, racchiude tutto. Srotolando questi 62 anni in 450 pagine, mi sono reso conto che c’è un forte senso di gratitudine verso chi mi ha permesso di vivere questa vita».

Sul palco con lui ci saranno diversi big della musica italiana. Ligabue ha invitato amici di vecchia data e persone stimate con cui ha duettato, tra cui Elisa, De Gregori e Loredana Bertè. Ma l’artista ha messo l’appunto su una nuova leva: Gazzelle, l'artista romano con cui duetterà nel brano “L’amore conta”. «Mi hanno segnalato un post in cui cantava “l’amore conta” e ho pensato che sul palco con noi avrebbe fatto numeri: quindi l’abbiamo invitato».

