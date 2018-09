Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

». Chi non ricorda l'attacco del pezzo che permise adi vincere Sanremo nel 1993? La canzone «» la rese famosa e fu l'avvio di una carriera straordinaria che prosegue tuttora a 25 anni dall'espordio sul palco dell'Ariston. In questi giorni la cantante ha svelatopubblicando su Instagram ile una foto della sua classe con i compagni.«Come non mostrarvi, però, il mio diario con su scritto Marco?». Il nome è scritto a caratteri cubitali nel diario della Pausini dove appaiono anche gli orari con il programma delle lezioni. In realtà aveva già parlato di lui diversi anni fa ma mai aveva mostrato le prove di quello che era il suo primo grande amore, quello che non si scorda mai. «Marco è stato il mio primo grande amore, ma mi ha lasciato nel modo peggiore: ha baciato un’altra davanti a tutti. Quanto ho sofferto! Ho pianto per giorni». Una delusione che l'ha ispirata nel primo passo verso il successo nel mondo della musica.In un post pubblicato proprio prima ha condiviso invece l'immagine insieme ai compagni di classe sfidando i suoi followers a riconoscerla quando era ancora un'adolescente con tanti sogni. «​Già che siamo in tema di ricordi, oggi ho trovato questa foto di me alle elementari con la mia classe. Non ci crederete ma alcune di queste bimbe sono ancora le mie migliori amiche...indovinate, chi sono io?». E voi l'avete riconosciuta?