Con le prime due date al Circo Massimo,ha fatto partire da Roma il "Fatti Sentire World Wide Tour" .Uno spettacolo che ha infiammato pubblico e critica e che conferma , qualora ce ne fosse bisogno, l'amore dei fan verso la cantante romagnola. Tanti i cami di scena e d'abito, ma su questi ultimi c'è chi ha avuto da ridire.La Pausini, nonostante il caldo afoso che ha colpito la Capitale ha indossato stivaloni altissimi e abiti con maniche lunghe, tutti griffatissimi che però hanno fatto un po' storcere il naso. Come riporta Gossip e tv sui social della cantante sono apparsi commenti di questo tipo:“Ma si può sapere perché ti sei vestita in modo inappropriato, siamo in estate” oppure “Voce stupenda ma perché quel vestito?”. Commenti che non sono passati inosservati e acui la cantante ha deciso di rispondere con la sua solita schiettezza: “Mi piace tantissimo e come sapete mi vesto sempre come mi piace”.