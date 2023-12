Last Christmas, la canzone di Natale degli Wham! al primo posto in classifica 39 anni dopo la nascita

di Alessia Di Fiore

Dopo ben 39 anni dalla sua realizzazione, il singolo scritto da George Michael e cantato dal suo gruppo, gli Wham!, "Last Christmas" ha finalmente conquistato il primo posto nella classifica inglese.

Dopo anni a combattere contro gli altri successi natalizi come "All I Want For Christmas Is You" di Mariah Carey, anche la storica canzone è arrivata alla vetta delle chart natalizie.

Una hit senza tempo

Uno egli ex membri della band, Andrew Ridgeley ha rilasciato una dichiarazione all'Indipendent: «”Last Christmas” è finalmente salito al tanto amato e ricercato numero 1 natalizio, che è sempre stato l’obiettivo principale. George (Michael, l’altro membro del duo scomparso proprio il giorno di Natale del 2016, ndr.) sarebbe fuori di sé poichédopo tutti questi anni, abbiamo finalmente ottenuto il Christmas No 1. (George) ha detto di aver scritto “Last Christmas” con l’intenzione di scrivere un Christmas No 1. È una missione compiuta!», ha dichiarato Ridgeley con gioia.

