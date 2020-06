La Isla, il nuovo singolo di Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri pronto a diventare uno dei tormentoni dell'estate 2020

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Giugno 2020, 13:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È disponibile da oggi su tutte leo in rotazione radiofonica, nuovissimo brano di un duo che promette di infiammare l’estate,e in uscita per RCA/Island Records.Due identità forti, due donne protagoniste della musica italiana che giocano con le note per tirare fuori il loro lato più istintivo ed intenso, cantano per la prima volta insieme in un brano che è un inno all’estate, alla leggerezza e alle good vibes e che conquista al primo ascolto. La Isla è un brano allegro, libero ed iconico, costruito sulle note trascinanti di una salsa pop-urban che batte il tempo e inaugura l’estate: la stagione più bella e travolgente, fatta di ritorni e nuove avventure, di notti d’amore intense e disincanto leggero vista mare. Emozioni irresistibili racchiuse nell’indelebile ritornello “Tu mi fai cantare, ti giuro non ho più bisogno di niente”, che invita a lasciarsi andare e tornare a dondolare sulle corde della felicità.Un ritmo nel quale è facile identificarsi, una melodia alla quale arrendersi e ballare senza freni, una hit italiana dal sound e dai ritmi internazionali che accompagnerà i viaggi in macchina verso il mare e che promette di rendere memorabile e travolgente anche questa estate dai tratti così atipici. Un inno alla vita e alla leggerezza: La Isla è un bellissimo miraggio denso di positività, che si colora di nuova luce e segue il ritmo delle onde - “Il mare si accende, ti porto con me”.