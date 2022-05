Kalush Orchestra, la band ucraina che ha vinto l'Eurovision ha venduto il trofeo per finanziare l'acquisto di tre doni per l'esercito

I Kalush Orchestra, la band ucraina che ha vinto l’ultimo Eurovision di Torino, hanno venduto il proprio trofeo (l'iconico microfono) all'asta: l'iniziativa partita su Facebook ha portato ad un ricavato da 900mila dollari (circa 838mila euro) con cui la band aiuterà l'esercito ucraino nella guerra contro la Russia. In particolare la somma sarà utilizzata per acquistare tre droni di fabbricazione ucraina PD-2 e una stazione di controllo a terra, secondo quanto detto dal presentatore televisivo ucraino Serhiy Prytula, che ha tenuto l’asta per la vendita del trofeo.

Il gruppo ha vinto l'Eurovision con la sua canzone "Stefania", cavalcando un'ondata di sostegno da tutto il mondo: decisivi sono stati infatti i punteggi assegnati dal pubblico visto che l'Ucraina al termine della classifica dei punteggi dei singoli Paesi non era tra le prime in classifica.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Maggio 2022, 10:50