Jovanotti al centro per la fisioterapia, la sorpresa di Saturnino con regali speciali: «È venuto da Milano»

di Redazione Web

Il peggio è passato. Dopo l'incidente in bici a Santo Domingo, Jovanotti è stato operato e trascorsa qualche settimana dall'intervento, è tornato in Italia per proseguire le cure al centro di fisioterapia di Forlì, in Emilia Romagna. E proprio nelle ultime ore, dopo la visita a Jovanotti dell'amico e cantante Gianni Morandi, è giunto a trovarlo anche il suo bassista, Saturnino. Il cantante ha condiviso sul suo profilo Instagram un video simpatico in compagnia del bassista che non è passato inosservato ai suoi fan. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Jovanotti inizia la fisioterapia, la sorpresa di Gianni Morandi: «Il ragazzo ha esperienza»

Jovanotti in Italia dopo l'incidente in bici: «Eccomi al centro di riabilitazione»

Jovanotti su Instagram

«Lui è venuto da Milano per portarmi dei regali.

Due regali speciali per Jovanotti: la statuetta della madonnina di Lourdes e una t-shirt bianca e la scritta "Lourdes" in rosso.

I due sorridono e si abbracciano e poi, Jovanotti lo ringrazia con un grosso bacio sulla fronte.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Agosto 2023, 17:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA