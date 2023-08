Jovanotti inizia la fisioterapia dopo l'incidente e a sorpresa arriva Gianni Morandi

Jovanotti da poco è tornato in Italia da Santo Domingo dopo l'incidente in bici e ha già ricevuto una sorpresa speciale dal suo amico Gianni Morandi. Tutto al centro a Forlì dove il cantante di «Ciao mamma» ha iniziato la terapia. Per questo motivo Jovanotti ha pubblicato due foto sul suo profilo Instagram con una didascalia a corredo in cui spiega che l'amico Morandi, prima di ripartire con il tour estivo, ha voluto accertarsi di come lui stesse. Ma andiamo a vedere cosa è successo. (video Agenzia Vista)

Jovanotti inizia la fisioterapia, la sorpresa di Gianni Morandi: «Il ragazzo ha esperienza di risalite»

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Agosto 2023, 17:13

